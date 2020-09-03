С-400: Восточное Средиземноморье станет бесполетной зоной

Эксперты предостерегают, что в нынешней ситуации любая случайность в Восточном Средиземноморье может привести к войне. Турецкий аналитик Юсуф Эрим уверен, что большое преимущество на стороне Турции, поскольку она своевременно закупила С-400. По его мнению, ни Франция, ни ОАЭ Грецию не спасут.

Эксперты, оценивая военные угрозы в отношении Турции в Средиземном и Эгейском морях, отмечают:

«Эти угрозы показывают, насколько правильным и своевременным решением было купить С-400. Развернутые С-400, по сути, превратят Восточное Средиземноморье в бесполетную зону. Это в случае войны даст Турции большое преимущество».

Запугивание с помощью F-16 в регионе, относительно которого было издано международное уведомление Navtex, размещение военных на демилитаризованном острове Кастелоризо, проведение провокационных учений совместно с Францией и ОАЭ…

Последние провокации Греции придали новое измерение все более нарастающей напряженности в Восточном Средиземноморье.

Предупреждения высших должностных лиц в Турции и Греции о том, что любая случайность приведет к войне, показывают, какой критический характер носят события в регионе.

События в Восточном Средиземноморье, которые оказались на повестке дня в ходе работ по разведке энергоресурсов и углеводородов, к настоящему моменту стали «проблемой безопасности», и на шаги Турции в новый период это также может повлиять.

Аналитик телеканала TRT World Юсуф Эрим (Yusuf Erim) в интервью «Ени шафак» (Yeni Şafak) обратил внимание, что в этом процессе одним из важнейших вопросов является наличие С-400.

«Военная напряженность в Восточном Средиземноморье и угрозы со стороны Греции показывают, насколько правильным и своевременным решением было купить С-400, — говорит Эрим. — Развернутые С-400, по сути, превратят Восточное Средиземноморье в бесполетную зону. Это в случае войны даст Турции большое преимущество».

Грецию используют как субподрядчика

По выражению Эрима, Франция и Объединенные Арабские Эмираты используют Грецию как субподрядчика.

«В Ливии они похожим образом использовали Хафтара, — продолжает эксперт. — То, что Франция и ОАЭ встают на сторону Греции, с военной точки зрения не будет большой проблемой для Турции».

В случае войны Греция останется одна, считает Эрим.

«Эти страны, конечно, помогут оружием и предоставят финансовую поддержку, но, если нынешняя напряженность выльется в войну, ни французские военные, ни военные ОАЭ не станут участвовать в этом столкновении, — отмечает собеседник издания. — Эта война будет не в Париже и не в Абу-Даби, эта война будет на островах и в материковой части Греции. Афинам следует это поскорее понять».

Star (Турция)