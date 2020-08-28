Пентагон прокомментировал инцидент с военными из РФ и США

США в Пентагон прокомментировал инцидент с военными из России Сирии : Соединенные Штаты ожидают возвращения к соблюдению «механизмов деконфликтинга». Об этом говорится в заявлении официального представителя Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте Пентагона.

«Мы донесли до российской стороны, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к профессиональному деконфликтингу в установленном порядке в Сирии и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность поставлена под угрозу», — отметил Хоффман.

Он также поблагодарил американских военных за то, что они правильно отреагировали «в ходе этой проблематичной встречи, проявив профессионализм и сдержанность».

Ранее Пентагон и Центральное командование войск США в регионе отказались комментировать инцидент. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько заявил, что во время патрулирования в Сирии во вторник, 25 августа, два бронеавтомобиля США MRAP преследовали российскую колонну.

27 августа начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом заявил, что Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российских военных.

26 августа появилось видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.