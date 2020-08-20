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Макрон: ЕС не желает украинского сценария для Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 7 3 часа назад
Макрон: ЕС не желает украинского сценария для Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Конфликты , В мире , Европа , Политика , СНГ , Украина , Эммануэль Макрон , ЕС , Франция
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