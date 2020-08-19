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Военная база США в Сирии подверглась обстрелу 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
Фото: Stringer/Global Look Press
Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошёл в районе месторождений газа Конико, сообщает сирийское агентство телерадиовещания.
Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор, — говорится в распространённом заявлении.
По данным агентства, по территории базы были выпущены несколько ракет. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Как писал NEWS.ru ранее, при взрыве в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, взрыв произошёл на обочине дороги, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
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Конфликты , Армия , Войска , Дейр-Эз-Зор , Сирия , США
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