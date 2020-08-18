Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность, сообщает БелТА.

15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", — сказал Лукашенко.

По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия», как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее в МИД Польши и Литвы опровергли заявления Лукашенко о наращивании военного контингента на границах с республикой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.