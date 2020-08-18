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Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе 

Газета.Ru и ещё 16 43 минуты назад
Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе
Фото: News.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность, сообщает БелТА.
15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.
"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", — сказал Лукашенко.
По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия», как внутри страны, так и за ее пределами.
Ранее в МИД Польши и Литвы опровергли заявления Лукашенко о наращивании военного контингента на границах с республикой.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Политика , Прибалтика , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , Польша
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