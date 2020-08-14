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Le Figaro (Франция): Пентагон беспокоится по поводу размещения французских вооруженных сил в Средиземноморье 

ИноСМИ 2 часа назад
Пентагон обеспокоен «морским боем» Франции и Турции
Фото: © AP Photo, Turkish Defence Ministry
Французские СМИ уделяют большое внимание конфликту вокруг газовых месторождений к западу от Кипра. Здесь столкнулись интересы Турции, с одной стороны, и Греции, Кипра, Израиля, а также союзной им Франции — с другой. Пока речь идет лишь о дипломатической перепалке и посылке в чувствительный район военных судов.
Франция разместила временно в зоне Эгейского моря два истребителя типа «Рафаль», а два военных судна ВМФ Франции отправлены в Грецию. Эта страна сейчас сталкивается с давлением со стороны Турции, стремящейся завладеть ресурсами природного газа.
Пентагон выразил беспокойство в четверг, 13 августа, по поводу размещения французских сил в восточном Средиземноморье в помощь Греции, столкнувшейся с газовыми амбициями Турции. В минобороны США подчеркнули, что маневр французов был сделан «отнюдь не в духе сотрудничества», которое ожидалось бы от Парижа и Анкары.
Американская армия «очевидно озабочена теми инцидентами, которые происходят в восточном Средиземноморье», — отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. «Мы хотели бы, чтобы Франция и Турция продолжали сотрудничать и чтобы это сотрудничество не предполагало необходимости размещать боевые корабли или самолеты в обстановке отнюдь не сотрудничества».
Открытие в последние несколько лет огромных ресурсов природного газа в восточном Средиземноморье обострило интерес приморских стран к средиземноморскому шельфу и, соответственно, усилило напряженность в отношениях Турции и Греции, чьи отношения и так регулярно отмечаются кризисами. Ситуация ухудшилась в понедельник, после посылки Анкарой судна-платформы для разведки подводных ресурсов. Судно, сопровождаемое турецкими военными кораблями, прибыло в юго-восточную часть Эгейского моря, богатого газовыми запасами. Греческий флот также появился неподалеку, чтобы «вести наблюдение» за действиями турецких судов.
Le Figaro (Франция)
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Статьи , Министерство обороны , Пентагон , Le Figaro , Греция , Израиль , Кипр , Турция , Франция
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