ВС США обвинили иранских военных в захвате судна 

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По информации Центрального командования, два корабля и вертолет догнали и взяли под контроль судно Wila.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранские военные в международных водах взяли под контроль судно под названием Wila.

«Сегодня в международных водах иранские вооруженные силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Центральное командование ВС США в своем сообщении больше не привело никаких подробностей указанного инцидента.