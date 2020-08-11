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Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7 

ТАСС 33 минуты назад
Президент США отметил, что рассматривает возможность провести саммит Группы семи после всеобщих выборов в США.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США
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