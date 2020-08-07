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Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Су-27 отогнал от границ РФ два самолёта-разведчика США
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве уточнили, что сегодня российские военные обнаружили две приближающиеся к госгранице воздушные цели и приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Экипаж российского военного борта опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В военном ведомстве подчеркнули, что полет истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики российскую границу не нарушили.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России. С начала июля сообщалось как минимум о девяти подобных инцидентах.
Так, 5 августа Су-27 также перехватил американские RC-135 и Р-8А «Посейдон» над Черным морем.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , США , Министерство обороны , РИА Новости , Москва
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