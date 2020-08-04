Почему Ереван и Баку не готовы к «настоящей войне»

В Закавказье все еще висит напряженность, вызванная недавними столкновениями ВС Армении и Азербайджана. Стороны активно проводят военные учения, в том числе и с привлечением своих ближайших союзников — России и Турции. С военно-политической обстановкой в регионе разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru».

Части 102-й военной базы ВС РФ в Армении на прошлой неделе провели учения, в которых приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, 500 единиц военной техники, включая истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотные летательные аппараты.

Учение прошло на фоне обострившихся отношений между Арменией и Азербайджаном. Баку Ереван продолжают оспаривать принадлежность Нагорного Карабаха, который официально входит в состав Азербайджана. Жители Нагорного Карабаха отказываются подчиняться азербайджанским властям. Между тем, азербайджанцев в Карабахе практически не осталось.

Учение 102-й российской военной базы в Армении стало далеко не единственным мероприятием боевой и оперативной подготовки в регионе за последнее время.

В начале августа Азербайджан совместно с Турцией проводит масштабные тактические учения с участием частей военно-воздушных сил в Нахичевани. Соединения и воинские части сторон действуют на этом мероприятии в соответствии с планами приведения в высшие степени боевой готовности. На учениях, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебно-тренировочные полеты с элементами высшего пилотажа, утверждается в официальном сообщении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, в вооруженных силах Армении проводится внезапная проверка боевой готовности, и ряд частей и соединений приводится в готовность к выполнению боевых задач в соответствии с оперативным предназначением.

И все это помимо самых настоящих боев между подразделениями и частями вооруженных сил Азербайджана и Армении, которые начались с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

Еще сильнее военно-политическая обстановка в регионе раскалилась после 16 июля, когда Азербайджан пригрозил ракетным ударом по Мецаморской АЭС в 37 километрах от Еревана в том случае, если Армения решит нанести ракетные удары по стратегически важным инфраструктурным объектам на территории Азербайджана, в частности, плотине Мингечаурского водохранилища, разрушение которой вызовет катастрофические последствия.

Недостатка в прогнозах, чем закончится возможная крупномасштабная война между Арменией и Азербайджаном, в настоящее время нет.

Обычно представители экспертного сообщества в этом случае сравнивают количество танков, орудий и минометов, боевых самолетов, уточняют тактико-технические характеристики оперативно-тактических ракетных комплексов и систем залпового огня обеих сторон.

Все это, разумеется, имеет весьма большое значение, но играет в вооруженном противоборстве далеко не главную роль. К примеру, в арабо-израильских войнах (в той же войне «Судного дня») Каир, Дамаск и Амман превосходили Иерусалим по многим показателям на порядок, однако общий результат для арабской стороны оказался более чем печален. Ни одна из поставленных оперативно-стратегических задач не была решена, а потери в личном составе и технике во много раз превосходили аналогичные показатели у Израиля.

Если оценивать военно-стратегические и экономические потенциалы Баку и Еревана, то по всем позициям в настоящее время Азербайджан превосходит Армению, причем в несколько раз — и по территории, и по населению, по объему ВВП и военного бюджета, и по количеству (а во многих случаях и качеству) вооружения и военной техники.

Наконец, Азербайджан — страна с молодым населением, которое постоянно растет, а экономический комплекс страны динамично развивается.

Сегодня Баку в состоянии платить за вооружение и военную технику, закупаемые за рубежом, «живыми» деньгами, хотя и упавшие цены на сырье несколько умерили аппетиты военно-политического руководства Азербайджана.

Основная проблема вооруженных сил Азербайджана — качество и профессионализм бойцов и командиров. В советские времена процент уроженцев Азербайджанской ССР среди офицерского состава Вооруженных сил СССР был относительно невелик, а в ряде видов ВС и родов войск их и вовсе практически нельзя было встретить. А в директивном порядке назначить людей командирами полков и дивизий невозможно.

Процесс подготовки национальных военных кадров требует десятилетий кропотливых усилий, даже для формирования боеспособного корпуса младших командиров (сержантского и старшинского состава). Разумеется, политическое руководство Азербайджана сознает эту проблему. Большую помощь в подготовке национальных кадров Баку оказывает Турция.

В свою очередь, Армения — страна с сокращающимся населением, объем ВВП относительно невелик, источников валютных поступлений практически нет, современное вооружение и военную технику государство может покупать разве что в кредит.

И у той, и другой стороны есть одна общая проблема. Ереван и Баку должны ответить на вопрос: если масштабный вооруженный конфликт между этими странами примет затяжной характер, то как они будут восполнять потери в личном составе, вооружении и военной техники?

То, что имеется на оснащении обеих армий, может быть утрачено в первых же боях сравнительно быстро. Подготовленный к ведению современной войны личный и офицерский состав в запасе практически отсутствует, хотя недостатка в призывных ресурсах, в том же Азербайджане, к примеру, нет.

Ясного ответа, на каких мощностях будет осуществляться ремонт поврежденного в ходе боевых действий современного оружия, нет. Стратегического запаса боеприпасов, а равно как и других материальных средств, необходимых для ведения длительной войны, надо полагать, тоже нет.

Есть основания считать, что и в Баку, и в Ереване имеющиеся проблемы осознают, и, по всей видимости, в немалой степени это служит сдерживающим фактором. Ответ на вопрос «готовы ли обе стороны к длительному и кровопролитному конфликту?», по всей видимости, в настоящее время отрицательный.

Что касается возможных союзников Армении и Азербайджана в гипотетическом вооруженном противоборстве, то в этом случае обычно называют Россию и Турцию.

Однако и в Москве, и в Анкаре будет очень трудно сформулировать военно-политические цели участия в подобном конфликте, понятные подавляющему большинству населения обеих стран. С этим вопросом в обоих случаях будут очевидные проблемы.

Возможно ли примирение Армении и Азербайджана? Считается, что нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, путем дипломатических переговоров, и предпринимать в этой связи все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе.

Однако при этом следует учитывать, что градус взаимной межнациональной ненависти в настоящее время настолько высок, что любая попытка примирения, даже намек на возможный компромисс ни в Ереване, ни в Баку не будут приняты. И руководители с обеих сторон, даже только озвучившие возможность подобных шагов, будут просто в течение суток сметены волной народного гнева.

В целом ситуация для Баку и Еревана тупиковая, и никакого выхода из нее попросту не видно. Конец истории может быть только в одном случае — когда одна из сторон конфликта продиктует свои условия безоговорочной капитуляции. Однако к подобной войне на уничтожение ни в Баку, ни в Ереване не готовы.