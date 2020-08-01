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Лукашенко заявил о готовности к диалогу по делу о «российских боевиках»

Lenta.ru
1 час назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу задержанных в стране «боевиков». Его слова приводит БЕЛТА.
Лукашенко заявил о готовности к диалогу по делу о «российских боевиках»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко рассказал, что многие факты, которые ему озвучили в КГБ, интересны и надо узнать подробности.
«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — подчеркнул президент.
Он попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению Лукашенко, надо с теми, кто приказывал.
29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.
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Конфликты,В мире,Политика,СНГ,Кавказ,Ближний Восток,Африка,Александр Лукашенко,Россия,Беларусь
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