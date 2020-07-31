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Восемь морских пехотинцев пропали без вести после ЧП с боевой машиной в США 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Военные пропали без вести после ЧП с боевой машиной
Фото: US Navy/Global Look Press
Один морской пехотинец погиб и ещё восемь пропали без вести 30 июля в результате инцидента с боевой машиной-амфибией у побережья американского штата Калифорния.
Согласно заявлению первого экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США в Twitter, в результате ЧП ещё два человека пострадали.
Подробности инцидента не раскрываются, но указывается, что это был несчастный случай.
Все участники происшествия относятся к пятнадцатому экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты США. В данное время ведутся поиски пропавших.
Ранее в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестные совершили нападение на внедорожник Hummer, в котором передвигались военнослужащие Соединённых Штатов. После атаки двое американских солдат пропали. Автомобиль был обнаружен полностью сожжённым. Американцы следовали в направлении месторождения Аль-Танак, писал NEWS.ru.
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США , Армия , Войска , Происшествия
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