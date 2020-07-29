США перебросят войска ближе к границам России 

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Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.

Заявление министра обороны было сделано на фоне планов США вывести из Германии находящиеся там американские военные части — примерно 9,5 тысячи военнослужащих.