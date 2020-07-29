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США перебросят войска ближе к границам России 

Lenta.ru 51 минуту назад
Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.
Заявление министра обороны было сделано на фоне планов США вывести из Германии находящиеся там американские военные части — примерно 9,5 тысячи военнослужащих.
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Конфликты , Азия , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , Марк Эспер , Пентагон , РИА Новости
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