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США перебросят войска ближе к границам России
Lenta.ru
51 минуту назад
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Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости.
Заявление министра обороны было сделано на фоне планов США вывести из Германии находящиеся там американские военные части — примерно 9,5 тысячи военнослужащих.
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