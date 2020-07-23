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В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
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США
СОХРАНЯЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ВАШИНГТОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЫДВИГАТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ДРУГИХ СТРАН —
МИД РФ
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