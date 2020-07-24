«Очень чувствительная ситуация»: Путин оценил обстановку на границе Армении и Азербайджана для России 

Обострившаяся ситуация на границе двух государств сложилась 12 июля.
В пятницу, 24 июля, на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию, сложившуюся на границе Армении и Азербайджана.
«Для нас это очень чувствительно — ситуация на армяно-азербайджанской границе», — сказал президент.
В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что на совещании «обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик». Напомним, что обострившаяся ситуация на границе двух государств сложилась 12 июля. Азербайджан заявил о попытке вооруженных сил Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, а в Ереване причиной происходящего назвали попытки прорыва с азербайджанской стороны.