Греция готовится к «островной» войне с Турцией

Греция ожидает военных провокаций со стороны Турции, которая накануне объявила о решении провести разведку газа и нефти в спорных районах Эгейского моря, рассказал NEWS.ru источник, близкий к МИД республики. Греческие вооружённые силы (ВС) приведены в состояние повышенной боеготовности. Инициатива Анкары организовать сейсморазведку у острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа уже встретила критику со стороны западных стран, которые опасаются за энергетическую безопасность Восточного Средиземноморья.

О том, что Афины видят в шагах Анкары желание спровоцировать эскалационный сценарий, NEWS.ru сообщил греческий источник, близкий к дипломатическому корпусу. Он указал на активность турецкой военной техники в районе Додеканеса, где и должны вестись работы.

До этого в Греции заявляли о странных передвижениях в районе турецкой военно-морской базы Асказ, которую за считанные часы 21 июля покинули более десятка кораблей. В настоящее время греческие ВС приведены в состояние повышенной боеготовности. Представители руководства республики утверждают, что следят за всеми событиями в Восточном Средиземноморье «с абсолютной готовностью» к любым вызовам. В Афинах обращают внимание на то, что «оспаривание суверенных территориальных прав Греции и Кипра ставит под сомнение суверенные права Европы». В Греции рассчитывают, что ограничительные меры против властей Турции будут приняты на уровне Евросоюза , который в вопросах энергетической безопасности заинтересован в Афинах.

К «группе поддержки» Греции формально присоединились США, которые призвали турецкое руководство избегать эскалации напряжённости у берегов Кастелоризо в восточной части Средиземного моря. Как сообщил журналистам неназванный представитель Госдепартамента США , в Вашингтоне осведомлены об объявленных планах Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов, однако в американском дипломатическом ведомстве назвали этот район «спорными водами в Восточном Средиземноморье».

Мы призываем турецкие власти прекратить любые планы операций и избегать шагов, которые приводят к росту напряжённости в регионе, — подчеркнули в Госдепе.

По данным греческих СМИ, речь, в частности, идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит — в считанных километрах от их побережья. В Анкаре же называют зону работ частью турецкого континентального шельфа, утверждая, что позиция Афин противоречит международному морскому праву и судебной практике.

Попытка провести ревизию границ в Восточном Средиземноморье укладывается в общую региональную повестку Турции. Позиция Анкары по спорным морским районам базируется в том числе на положениях меморандумов, подписанных в прошлом году с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи. Однако за последние годы этому «альянсу» успела сформироваться оппозиция. Так, вокруг залежей углеводородов в восточной части Средиземного моря оформился целый энергетический блок государств, заинтересованных в реализации газовых месторождений. Недавно договор о создании Восточносредиземноморского трубопровода (EastMed) ратифицировало израильское правительство, которое до последнего пыталось балансировать в отношениях с Турцией. Его подписантами также выступают Греция и Кипр.

Не исключено, что резкие действия Турции в спорных районах Восточного Средиземноморья грозят катализировать окончательное оформление прогреческого блока стран, над вступлением в который пока раздумывает Италия — важный потенциальный элемент EastMed. Это существенно усложняет для Анкары обеспечение собственных интересов в регионе.