Египет готов к вторжению на запад 

Лидер Египта фельдмаршал ас-Сиси получил добро на военную операцию в соседней Ливии. Когда египетская армия перейдет западную границу, то ситуация может развиваться по нескольким сценариям. При благоприятном исходе Каир оттеснит войска Сараджа от своих рубежей и изменит баланс сил в Ливии в пользу Хафтара. Но велик риск, что вторжение Египта в соседнюю страну не будет блицкригом.

Во вторник египетские парламентарии наделили президента страны, фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию. Официальная цель — «защита ливийского народа», а также национальной безопасности Египта и арабских государств. Если Каир начнет операцию, то это будет первым полномасштабным участием другого государства в ливийском конфликте, со времен операции стран НАТО в 2011 году.

Напомним, что Египет косвенно поддерживает одну из сторон гражданской войны в соседней стране — Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, которая воюет с международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. ПНС контролирует столицу страны Триполи.

В середине прошлой недели заседающая в Тобруке на востоке страны Палата представителей Ливии (на стороне которой де-юре воюет армия Хафтара) официально дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт, и призвала к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». Депутаты заявили, что необходимо «нанести поражение оккупанту».

Какой «оккупант» имеется в виду, в заявлении Палаты представителей не говорится. Но известно, что с начала года Турция резко нарастила число своих военных советников в вооруженных силах ПНС, а также перебросила на помощь Сараджу беспилотники и группы сирийских боевиков из протурецких вооруженных формирований.

Как отмечают эксперты, основными внешними игроками на ливийском театре военных действий оказываются Турция и Египет. Показательно, что президент ас-Сиси недавно заявил, что Каир не потерпит угроз со стороны «террористических ополчений и наемников». И еще до формального одобрения тобрукской Палаты представителей египетский лидер заявил о готовности ввести войска, «которые не угрожают, а защищают».

Каир настроен достаточно серьезно, констатирует руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов

«Египтяне ощущают поддержку ОАЭ, но здесь многое будет зависеть от того, дадут ли союзники деньги на военную кампанию. Своих финансовых ресурсов у Египта просто не хватит», — сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.

Анкара и Каир уже довольно долго воспринимают друг друга как региональных конкурентов, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян

«В этом плане египтянам было бы выгодно ударить по турецким сателлитам в Ливии для того, чтобы показать, что Египет возвращается к роли самого сильного арабского государства на Ближнем Востоке. К роли, которую Египет потерял после Арабской весны, когда к власти пришли люди, мягко говоря, очень дружественные турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану», — полагает Мирзаян.

Таким образом, с геополитической точки зрения, операция была бы на руку Каиру, сделал вывод эксперт.

Впрочем, добавляет эксперт, Египет идет на операцию в Ливии не столько из-за собственных амбиций (как это делает Эрдоган), сколько из соображений безопасности.

Если восточная часть Ливии окажется под контролем ПНС и в сфере влияния Турции, то вдоль западной границы Египта окажутся лагеря «Братьев-мусульман» — врагов светского режима ас-Сиси.

Что же касается внешнего аспекта египетской операции в Ливии, то, по мнению Мирзаяна, Европа, в особенности Франция, также не против сдерживания турецких амбиций.

«Попадание Ливии под контроль Турции сразу дает Эрдогану в руки два мощнейших рычага влияния на ЕС — это беженцы и ливийский «нефтегаз», — пояснил эксперт.

«Даже когда Каддафи свергали, США передали управление этим свержением в руки французов и англичан, которые едва не провалили весь проект», — отметил Мирзаян. Сейчас американцы сохраняют свое присутствие в стране, но исключительно в формате «борьбы с терроризмом», в свою очередь указал Семенов. «Вашингтон поддерживал и Хафтара, и Правительство национального согласия в операциях, которые проводились против ИГИЛ и »Аль-Каиды», не отдавая предпочтение ни одной из сторон. Американцы считают, что это дело исключительно европейцев и ОАЭ», — указал эксперт.

Теперь же бремя сдерживания ливийских сателлитов Турции взял на себя Каир. Демонстрируя силу в Ливии, Египет может убить сразу двух зайцев — не только обозначить свою силу в противостоянии с Турцией, но и припугнуть Эфиопию.

Мирзаян напомнил о конфликте двух африканских стран из-за строящейся Эфиопией плотины на Ниле — которая грозит голодом Египту. В минувшую пятницу Эфиопия, вопреки протестам Судана и Египта, приступила к заполнению водохранилища ГЭС.

«Египтяне не могут сейчас договориться с эфиопами полюбовно, значит, им косвенно нужно продемонстрировать силу», — полагает Мирзаян.

Впрочем, в том что касается ливийской кампании, вряд ли Египту будет сопутствовать полный успех.

Возможно, египетская армия возьмет под контроль восток Ливии, но контролировать всю страну ас-Сиси не сможет, полагает Мирзаян.

«Дело даже не в том, что у него недостаточно войск. Ливийская специфика такова, что местные племена выступают против любого усиления. Сейчас они могут выступать на стороне Египта против Эрдогана, — пояснил политолог. — Но как только египтяне разберутся с нынешним правительством Триполи и начнут продвигаться на запад, то, конечно, племена сразу встанут на сторону правительства Ливии, поскольку им невыгодно, чтобы Египет контролировал всю страну».

Для Египта ливийская кампания связана с большими рисками, в свою очередь отметил Семенов.