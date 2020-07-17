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Армения назвала единственный путь решения конфликта с Азербайджаном 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Армянский премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске заявил, что альтернативы мирному решению конфликта на границе с Азербайджаном нет.
«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — цитирует армянского премьера ТАСС.
Он добавил, что очередное заседание совета пройдет в октябре 2020 года в Ереване.
«Хочу напомнить, что Армения выражала готовность принять следующее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Рад, что мы уже приняли решение по этому поводу. Так что всех вас жду в Ереване в октябре», — сказал глава правительства Армении.
Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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Комментарии
Конфликты , Кавказ , Никол Пашинян , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Минск
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