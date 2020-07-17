Пентагон подтвердил существование «супер-пупер-ракеты» Трампа

Напомним, в мае американский президент Дональд Трамп объявил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов. Позже Трамп раскрыл характеристики разрабатываемой в США гиперзвуковой ракеты. Он также заявил, что «супер-пупер-ракета» якобы «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».