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Ереван и Баку выразили готовность к скорейшим переговорам по урегулированию конфликта 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 22 минуты назад
Ереван и Баку готовы к урегулированию конфликта
Фото: РИА Новости
МИДы Азербайджана и Армении подтвердили готовность провести предметные переговоры по важным аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее, сообщили в Минской группе (МГ) ОБСЕ.
Как пишет газета «Коммерсант», ведомства подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны воздерживаться от «подстрекательской риторики». Они подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса.
В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.
Напомним, ранее в четверг представители пресс-служб военных ведомств Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.
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Конфликты , В мире , ОБСЕ , Газета "Коммерсантъ" , Азербайджан , Армения
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