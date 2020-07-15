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В Баку сообщили об уничтожении военного объекта ВС Армении на границе 

ТАСС 1 час назад
Азербайджан уничтожил военный объект Армении
Фото: РИА Новости
Минобороны Азербайджана сообщило в среду об уничтожении военного объекта ВС Армении на границе двух стран — опорного пункта роты.
"В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты ВС Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Поздно вечером во вторник Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении опорного пункта роты и боевой техники армянских вооруженных сил на границе.
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Ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась 12 июля. В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. Как проинформировали в Баку, за три дня боев погибли одиннадцать военнослужащих азербайджанской армии, в том числе генерал-майор Полад Гашимов. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации МИД Армении, с армянской стороны погибли четверо военных, легкие ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Конфликты , Армия , В мире , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку
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