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Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана 

RT на русском и ещё 3 4 часа назад
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Фото: RT на русском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Мамедъяров сообщил Лаврову «о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе».
Глава МИД Азербайджана заявил, что «провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем».
В сообщении говорится, что «ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации».
В свою очередь Лавров «подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию».
Ранее в российском МИД заявили, что Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана.
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Конфликты , Кавказ , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Азербайджан , Армения
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