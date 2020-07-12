Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке

Колонна со снабжением, предназначенная для военной базы США , попала под атаку на юге Ирака между городами Эс-Самава и Дивания, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности.

"Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, фуры, водители которых — граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США.

Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.