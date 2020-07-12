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Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака 

РИА Новости и ещё 4 26 минут назад
Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке
Фото: © AP Photo / Baderkhan Ahmad
Колонна со снабжением, предназначенная для военной базы США, попала под атаку на юге Ирака между городами Эс-Самава и Дивания, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности.
"Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, фуры, водители которых — граждане Ирака, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США.
Боевики атаковали колонну на пикапах и вынудили ее остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.
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Конфликты , Армия , РИА Новости , Ирак , США
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