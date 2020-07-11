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Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 56 минут назад
Перехват самолета-разведчика RC-135 над Японским морем российскими истребителями Су-35с и МиГ-31БМ сняли на видео, соответствующий ролик опубликовало Минобороны.
На записи российские истребители сопроводили американский самолет, который двигался над нейтральными водами Японского моря вблизи границ России. Видео опубликовал телеканал RT.
Ранее Минобороны сообщало, что российские самолеты сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.
В конце июня российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем.
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , США , Министерство обороны , Russia Today
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