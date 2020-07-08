В США рассказали о нежелании НАТО вмешиваться в конфликт Москвы и Киева 

По его словам, это связано с тем, что Киев не член НАТО. Другая причина — прочные экономические отношения некоторых членов альянса с Россией, в частности, Германии Турции , которые не хотят противодействовать Москве . «Даже мой собственный президент в Штатах не оказывает адекватного давления на Кремль», — поделился Ходжес.

6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Он также говорил, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.