Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину 

Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?

Несмотря на то, что Денис Пушилин сформулировал отказ от возвращения в состав Украины как вновь принятое решение («мы отказались от идеи»), он всего лишь сказал о том, что трава зеленая, лось ­ парнокопытное, а Россия — наше отечество. Это трудно даже назвать похоронами Минских соглашений, поскольку ранее они уже были похоронены Киевом , а если смотреть в суть дела, то и родились мертворожденными.

Несколько месяцев назад, когда еще сохранялись иллюзии, что Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, а миротворческий процесс в Донбассе сдвинется с мертвой точки, Пушилин приезжал в Москву , где провел несколько встреч. На одной такой встрече был и обозреватель газеты ВЗГЛЯД. Его вопрос, адресованный Пушилину, казался тех фигур умолчания, которые окружают донбасский конфликт.

В Минске-2 заложено несколько положений, выполнение которых невозможно представить на практике со стороны ДНР и ЛНР. Например, о проведении там выборов «по законам Украины». По сути это означает то, что бойцы, например, запрещенного в РФ «Правого сектора» снимутся со своих позиций под Мариуполем и перейдут через линию фронта — в ДНР в качестве кандидатов и агитаторов.

Особенно трудно представить себе подобное с учетом того, что управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войну, с оружием в руках отстояв право своих детей учиться на русском языке и не считаться людьми второго сорта («ватниками», «быдлом», «генетически неполноценными» — у киевских политиков богатая терминология).

В конце концов, неужели сам Пушилин видит себя в будущем тем человеком, который вернул Украине Донбасс — той самой Украине, чьи «бравые рыцари» стали причиной смерти тысяч мирных граждан непризнанной ДНР?

Глава ДНР ответил, что себя так не видит и все прекрасно понимает — лучше, чем кто-либо другой. Однако возможности ДНР — прежде всего политические и финансовые весьма скудны, поэтому ей приходится идти в фарватере больших игроков, выбравших Минские соглашения в качестве варианта урегулирования конфликта. В Донецке не лезут на рожон, поскольку понимают — в конечном итоге эти соглашения все равно не будут выполнены из-за Киева, которые лишь тянет время и не собирается ничего «имплементировать» на практике.

И действительно: Украина уже отказался от амнистии ополченцев и от предоставления Донбассу особого статуса — важнейших пунктов Минска-2, без которых предприятие теряет всякий смысл. Киев видит ситуацию тем образом, что Россия должна повоевать за него в Донбассе, и пора бы уже признать, что реализация Минска-2 с украинской стороны возможно только при государственной измене на Украине.

Пятничные переговоры представителей «нормандской четверги» в Берлине, на которых Россию представлял Дмитрий Козак , в очередной раз подтвердили системную недоговороспособность украинской стороны. Вскоре после этого Зеленский заявил, имея в виду Россию:

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна».

Это чрезвычайно смешная фраза и по сути своей, и — особенно — с учетом того, что Украина сейчас живет в исключительно в долг и обеспечивать себя самостоятельно не может. Но главное, что политическая воля «независимой страны» находится в заложниках у небольшой, но очень шумной, агрессивной и пассионарной части общества — у националистов, которые угрожают власти вооруженным мятежом в том случае, если она пойдет на любые компромиссы по Донбассу.

С их точки зрения, дело обстоит так, будто Донбасс стучится в украинские двери, а Киев выдвигает условия, на которых тот может покаяться и вернуться назад будто побитая собака. В реальности, свободной от адреналина в крови «нациков», все обстоит принципиально иначе — воссоединение с этими самыми «нациками» последнее, чего хотят в Донецке. Это и констатировал Пушилин, подчеркнув, что ДНР чужда «русофобская идеология Украины».

«Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри», — предупредил он.

Можно осторожно предположить, что эти слова так или иначе были согласованы с Москвой и были призваны привести Киев в чувство. Мол, по вашей системе Донецк с вами объединяться отказывается, следовательно, придется все же менять стратегию и выполнить те обязательства по Минску-2, которые были на себя взяты. В нормальной стране (а сепаратистские конфликты случаются и во вполне нормальных странах) это бы поняли и сделали выводы. Но украинцы поймут вряд ли — мешает «гидность», локальная разновидность польского гонора.

Сейчас, после того, как в Донецке назвали вещи своими именами, Киев наверняка обвинит его в нарушении Минска-2, как бы спешно это ни звучало — украинская дипломатия предсказуема в своей наглости. Скорее всего, речь Пушилина будет использована как предлог для того, чтобы в который уже раз уклониться от конкретики и не составлять проекта по изменению конституции Украины с закреплением в ней особого статуса Донбасса, на чем настаивает Москва.

Хотя сложившаяся ситуация откровенно губит политическую карьеру Зеленского и уже обрушила его рейтинг, шансов на продвижение миротворческого процесса в конструктивном русле нет никаких. Полная зависимость от воли неадекватных нац-активистов предполагает только одну стратегию — взятие Донбасса измором. «План номер два», «план номер три», «план номер десять» и все остальные «планы действий», которыми козыряют в Киеве, угрожая начать действовать «по-своему», в конечном счете сводятся только к этому.

Либо же — к войне, которая начнется тогда, когда украинцы почувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы провести блицкриг.

Блицкриг им не светит, несмотря на колоссальную по размерам военную группировку, сколоченную в период президентства Полошенко и нацеленную на Донбасс. Что же касается измора, не допустить реализации этого «хитрого», а на самом деле прозрачного плана должна Россия. Она и не допустит.

Кажется, можно вполне уверенно говорить о том, что Москва не бросит мятежный регион бывшей Украины на произвол судьбы. В каком конкретно виде это будет оформлено, частично зависит от остатков здравомыслия Киева, но в любом случае не подразумевает той ситуации, чтобы люди в Донецке начали умирать с голоду и дошли до такого состояния, чтобы сдаваться на милость украинским карателям.

Пушилин прав, это действительно «новая общность с русским менталитетом». Это наши люди, которые не нужны никому, кроме нас — для украинской национальной идеи они только помеха, которую предполагается замести под ковер при первом удобном случае.