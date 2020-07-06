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Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада 

Вечерняя Москва и ещё 19 1 час назад
Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада
Фото: youtube.com
Ракета упала в районе международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает в ночь на понедельник, 6 июля, иракский канал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
— Одна ракета упала в окрестностях международного аэропорта Багдада, — сказано в сообщении.
Отмечается, что ракета не разорвалась и в результате никто не пострадал.
Ранее в ночь на воскресенье, 5 июля, ракетному обстрелу подверглось посольство Соединенных Штатов в Багдаде. Ракету перехватил зенитно-ракетным комплекс Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал один ребенок.
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Конфликты , Армия
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