Challenges (Франция): конфликт Франции и Турции, Дональд Трамп…Почему НАТО болен 

В интервью «Challenges» заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертре дает свою оценку этому инциденту и состоянию альянса.

Challenges: Что вы думаете о враждебных действиях Турции в отношении фрегата «Курбе»?

Брюно Тертре: То, что произошло, является крайне редким явлением между странами-членами НАТО. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль. Всеми армиями мира такие действия считаются очень агрессивными. Они являются частью предпосылок растущей напряженности в Средиземноморье между Турцией и Францией, которая встала на сторону Греции и на защиту ливийской оппозиции. Позиция Анкары, которая считает восточное Средиземноморье своими территориальными водами, согласуется с ростом националистических демонстраций, которые мы наблюдаем в период президентства Эрдогана, особенно с 2016 года.

— Как вы оцениваете реакцию на инцидент НАТО и стран-членов?

— Было начато расследование, и Франция получила четкую поддержку восьми европейских стран. Это говорит о том, сколько проблем возникает из-за поведения Турции и что, несмотря на то, что Анкара использует проблему мигрантов для шантажа, некоторые государства решили не дать себя обмануть.

— Этот эпизод отражает серьезный сбой в работе НАТО?

— Проблема заключается не в НАТО, который функционирует как военная организация коллективной обороны, а в «Атлантическом альянсе». Альянс должен основываться на общих ценностях и интересах. Однако в случае с Турцией Эрдогана мы не разделяем ни то ни другое. Эта проблема не нова. Напомню, что в 2016 году турецкие офицеры НАТО попросили убежища у стран-членов альянса.

К этому следует добавить отсутствие влияния США. Мы это ясно увидели при покупке Турцией российских зенитных ракет С-400. Пентагону пришлось настоять на том, чтобы Дональд Трамп не продавал истребитель F-35 Анкаре. До этого Трампу удавалось контролировать свою администрацию. Недавнее решение Вашингтона о сокращении числа американских военных в Германии также свидетельствует об отсутствии интереса к НАТО со стороны администрация Трампа. На самом деле НАТО теряет свою эффективность с такими лидерами, как Трамп или Эрдоган. Но это больше проблемы связанные со стилем и личностью лидеров, чем со структурными проблемами.

— Что может произойти после завершения расследования?

— Ничего особенного не произойдет, поскольку НАТО отвечает за «коллективную оборону», а не за «коллективную безопасность»: ему не нужно разрешать споры между странами-членами. В прошлом НАТО удавалось оставаться относительно в стороне от разногласий среди своих членов. Однако, следует отметить, что США имеют возможность и готовы снизить возникающие напряженности, как это было в 1974 году между Анкарой и Афинами, и могли бы изменить ситуацию. Но у Америки Трампа нет такой возможности. И если Джо Байден займет его место маловероятно, что он сделает это приоритетом своей политики.

— В ноябре Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга НАТО». 22 июня он снова использовал это выражение. Что вы думаете по это поводу?

— В прошлом году он хотел оказать психологические воздействие, но это оказалось контрпродуктивным, потому что его слова напомнили некоторым, что в прошлом Франция проявляла недоверие к НАТО. Что касается группы экспертов, назначенных подумать о будущем направлении альянса, то это, скорее всего бесполезная затея. Сегодня Макрон вновь использовал это выражение, но опять же, скорее всего, оно не даст никакого эффекта.