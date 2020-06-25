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В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО 

RT на русском 1 час назад
В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО
Фото: RT на русском
У России есть проект по разобщению НАТО. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя заявление МИД России.
«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Этого не произойдёт… России стоит сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил. — RT) Китаем», — написал он в Twitter.
Таким образом он прокомментировал твит МИД России, в котором говорилось, что на встрече в Вене Россия затронула вопрос дестабилизирующих последствий активности НАТО в Европе.
Ранее Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили двум странам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
Кроме того, он заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , США , Маршалл Биллингсли , МИД , НАТО
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