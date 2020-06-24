Ким Чен Ын отложил план войны против южного соседа

Такое решение корейский лидер принял во время предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва. На нем были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также документы, отражающие "государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны".

Заседание, как отмечается, прошло в режиме видеоконференции.

Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от линии разграничения. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов.

Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Пхеньян на примирение не пошел. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.