В Польше разместят не одну, а две тысячи солдат НАТО на постоянной основе 

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США перебазируют в Польшу две тысячи своих военнослужащих на постоянной основе, а не одну тысячу, как заявлялось ранее. Об этом пишет польская Gazeta Prawna.

"В нашу страну ожидается прибытие до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Командование 5-го армейского корпуса США из Кентукки также будет переведено в Польшу", — сообщает издание.

По информации газеты, США намерены разместить на территории страны также около 30 самолетов F-16.

Решение об этом окончательно будет принято во время встречи президента Польши Анджея Дуды с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 июня, отмечает издание.

В настоящее время на территории республики размещено около пяти тысяч американских военных.