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Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Фото: Газета.Ru
Украина впервые провела испытания ракет «Нептун» с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна «Укроборонпром».
Испытания прошли успешно, указано в сообщении.
Крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» обладает боевой частью весом 150 км, дальностью пуска до 280 км и скоростью около 900 км/час.
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Конфликты , Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Украина , Укроборонпром , Госдума , ИТАР-ТАСС
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