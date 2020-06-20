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Россия перехватила бомбардировщики США у своих границ 

Профиль и ещё 6 1 час назад
Россия перехватила бомбардировщики США у своих границ
Фото: Ferra.ru
У восточных границ России перехвачены американские бомбардировщики B-52H. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
По этой информации, передает РИА Новости, 19 июня над нейтральными водами Охотского моря дежурные силы по противовоздушной обороне Восточного военного округа заметили двух бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30, Су-35 и МиГ-31. При этом уточняется, что государственная граница России не была нарушена.
Ранее сегодня стало известно, что американский истребитель F/A-18F Super Hornet потерпел крушение в Филиппинском море. Двум летчикам, находившимся в самолете, пришлось катапультироваться. Спасательные службы сразу же организовали их поиски, и через некоторое время обнаружили их в воде и подняли на борт вертолета.
Как ранее сообщал «Профиль», в понедельник, 15 июня, истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота были подняты по тревоге для перехвата иностранных самолетов-разведчиков. Как сообщили в Министерстве обороны, дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали над нейтральными водами Балтики американские стратегические бомбардировщики В-52H.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , РИА Новости
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