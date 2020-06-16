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МИД КНР прокомментировал информацию о гибели индийских военных на границе с Китаем 

ТАСС и ещё 9 16 июня 2020
МИД КНР прокомментировал информацию о гибели индийских военных на границе с Китаем
Фото: Аргументы Недели
ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. МИД КНР не располагает информацией о гибели офицера и двух солдат индийской армии в пограничном с китайской территорией районе. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.
"Мне ничего не известно об этом", — заявил дипломат. Он также добавил, что в последнее время «Китай и Индия находятся в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам». «6 июня состоялись консультации на высоком уровне между военнослужащими в приграничном районе, в ходе которых сторонам удалось достичь консенсуса».
Соблюдать консенсус
Вместе с тем, по словам дипломата, индийская сторона неоднократно нарушала линию фактического контроля для осуществления «противоправных действий, провокаций и атак на китайский персонал». «Это привело к серьезному конфликту между двумя сторонами», — отметил он. «Китай направил протест и сделал строгое представление индийской стороне», — указал Чжао Лицзянь.
"Мы призываем индийскую сторону соблюдать наш консенсус, регулировать действия военнослужащих в приграничных районах, не пересекать линию [фактического контроля]", — отметил дипломат
Ранее во вторник информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники в индийской армии сообщило о гибели в приграничном с КНР районе одного офицера и двух солдат в результате «насильственного противостояния».
Ситуация на границе
Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон получили ранения.
По данным индийской космической разведки, в течение прошлого месяца Китай перебрасывал в приграничные районы Ладакха бронетехнику и наращивал численность военнослужащих. Индия также направила в этот регион дополнительно четыре батальона.
Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.
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Комментарии
Конфликты , Азия , МИД , ИТАР-ТАСС , Reuters , Индия , Китай
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