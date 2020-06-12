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США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке 

РИА Новости и ещё 5 14 минут назад
США продолжат вывод войск из Ирака
Фото: РИА Новости
США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
"Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ* на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил", — говорится в заявлении.
"Соединенные Штаты повторили, что не добиваются и не просят постоянных баз или постоянного присутствия в Ираке", — говорится в заявлении.
Диалог между двумя странами был прерван, после того как парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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Конфликты , Азия , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Касем Сулеймани , Госдеп США , Ирак
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