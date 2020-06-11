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Источник: возле посольства США в Багдаде упала ракета 

РИА Новости и ещё 7 20 минут назад
Источник: возле посольства США в Багдаде упала ракета
Фото: © AP Photo / Hadi Mizban
Ракета упала в "зеленой зоне" в центре иракской столицы Багдада вблизи посольства США, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
"Недавно прогремел взрыв в "зеленой зоне" в результате падения ракеты вблизи американского посольства внутри "зоны". Сирены прозвучали в "зеленой зоне", — сказал собеседник агентства.
О жертвах и материальном ущербе не сообщается.
Иракские органы безопасности сообщили в Twitter, что ракета была выпущена неподалеку от Народного стадиона, расположенного к востоку от "зеленой зоны".
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
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Конфликты , Армия , РИА Новости , Ирак , США
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