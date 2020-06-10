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По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов 

Lenta.ru 33 минуты назад
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
Фото: Reuters
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в городе Сирт. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря Генштаба ПНС Ливии Мухаммеда Кунуну.
По его словам, правительственная армия Ливии продолжает операцию против наемников Хафтара, орудующих в ливийском Сирте в 450 километрах к востоку от Триполи, столицы страны. Он также отметил, что населению рекомендовано покинуть зону боевых действий. Кунуну подчеркнул, что сегодня этот призыв был сделан в последний раз.
«Мы не откажется от заявленной цели и вернем контроль над Сиртом легитимному правительству Ливии», — сказал он.
Ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объявил о смене стратегии армии Хафтара в регионе. По его словам, ЛНА будет активно использовать авиацию.
Как сообщалось 4 июня, силы правительства отбросили Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи. Позже стало известно о возвращении контроля над районами Аль-Вашка и Аль-Багла.
Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС и терпит поражение: международно признанные власти уже отбросили бойцов ЛНА от столицы страны.
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Конфликты , Армия , Генштаб , Ливия , Сирт
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