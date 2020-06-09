Эрдоган заявил о достижении договоренности с США по Ливии 

Турция и США достигли договоренности по Ливии, заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам своего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ) Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры", — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Он не уточнил, о чем именно договорились Турция и США по Ливии.
"Мы на стороне (главы правительства национального согласия Ливии Файеза) Сарраджа, которого поддерживают ООН и мировое сообщество. Против него выступает путчист (глава ЛНА Халифа) Хафтар. На данный момент жизненно важные регионы перешли под контроль ПНС, их наступление продолжается", — добавил турецкий лидер.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.