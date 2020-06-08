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США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17 

Газета.Ru и ещё 10 21 час назад
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Фото: Газета.Ru
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председательствующего судью по делу МН-17 Хендрика Стинхейса.
По его словам, в 2014 году суд запрашивал США, можно ли приложить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты. Вашингтон в ответ прислал меморандум. С ним ознакомился голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом.
"Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму", — сказал судья.
Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.
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Конфликты , Армия , Катастрофы , Оружие , США , Украина , Boeing , МИД , BBC News
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