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Трамп обвинил антифашистов в организации беспорядков 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Власти Соединенных Штатов внесут движение американских антифашистов «Антифа» в список террористических организаций. Об этом президент Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, сообщает ТАСС.
Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США, в частности в Миннеаполисе. «Антифа» он назвал при этом «радикальными левыми анархистами».
«Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с «Антифа» были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!» — написал он.
«Антифа» в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.
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Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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