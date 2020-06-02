Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пригрозил мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков 

News.ru и ещё 39 1 час назад
Трамп пригрозил ввести армию в американские города
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране. По его словам, только так можно остановить череду грабежей.
"Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", — цитирует Трампа Reuters.
Глава государства также призвал губернаторов развернуть на своих территориях Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. В Белом доме не уточнили, о каких войсках идёт речь.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
НАТО открыта к диалогу с РФ, но не получила ответа по проведению СРН НАТО открыта к диалогу с РФ, но не получила ответа по проведению СРН Путин предложил Совбезу определить позицию РФ по ДОН Путин предложил Совбезу определить позицию РФ по ДОН Международные учения Sea Breeze-2020 пройдут бесконтактно Международные учения Sea Breeze-2020 пройдут бесконтактно
Конфликты , Африка , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , США , Массовые беспорядки , Убийство , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Медведица растерзала россиянина
Медведица растерзала россиянина
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение