Трамп пригрозил ввести армию в американские города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране. По его словам, только так можно остановить череду грабежей.

"Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", — цитирует Трампа Reuters.

Глава государства также призвал губернаторов развернуть на своих территориях Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. В Белом доме не уточнили, о каких войсках идёт речь.