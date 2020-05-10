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В действиях властей Ирана увидели нацизм 

Lenta.ru и ещё 3 45 минут назад
В действиях властей Ирана увидели нацизм
Фото: Lenta.ru
Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что 75 лет назад США и их союзники «выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии». Помпео призвал международное сообщество снова присоединиться для того, чтобы остановить крупнейшего в мире «спонсора антисемитизма».
По его словам, после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток — в более мирном состоянии, чем если бы Вашингтон не вышел из договора.
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.
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Комментарии
Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Майкл Помпео , Администрация США , РИА Новости , Иран
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