В действиях властей Ирана увидели нацизм 

Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что 75 лет назад США и их союзники «выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии». Помпео призвал международное сообщество снова присоединиться для того, чтобы остановить крупнейшего в мире «спонсора антисемитизма».

По его словам, после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток — в более мирном состоянии, чем если бы Вашингтон не вышел из договора.