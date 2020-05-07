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Грузия поблагодарила Украину за отказ от назначения «преступника» Саакашвили 

Lenta.ru и ещё 9 16 часов назад
Грузия поблагодарила Украину за отказ от назначения «преступника» Саакашвили
Фото: Lenta.ru
Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских депутатов за то, что рассмотрение кандидатуры бывшего президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам не состоялось. Об этом сообщает ТАСС.
«Я хочу сказать [Верховной] Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его (Саакашвили — прим. «Ленты.ру») кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло», — сказал Мдинаразде.
По его мнению, одним из факторов отказа депутатов от утверждения кандидатуры Саакашвили стали обращения грузинской стороны к властям Украины, в которых говорилось о том, что «нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране».
Мдинаразде отметил, что он не знает, на какую именно должность Саакашвили могут назначить в Национальный совет реформ Украины. «Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны», — резюмировал вице-спикер грузинского парламента.
Ранее Саакашвили заявил украинским СМИ, что он получит должность главы исполнительного комитета в Национальном совете по реформам.
22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов парламентариев.
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Конфликты , В мире , Кавказ , Украина , Мамука Мдинарадзе , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Lenta.ru , Грузия
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