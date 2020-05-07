Грузия поблагодарила Украину за отказ от назначения «преступника» Саакашвили 

«Я хочу сказать [Верховной] Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его (Саакашвили — прим. «Ленты.ру») кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло», — сказал Мдинаразде.

По его мнению, одним из факторов отказа депутатов от утверждения кандидатуры Саакашвили стали обращения грузинской стороны к властям Украины, в которых говорилось о том, что «нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране».

Мдинаразде отметил, что он не знает, на какую именно должность Саакашвили могут назначить в Национальный совет реформ Украины. «Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны», — резюмировал вице-спикер грузинского парламента.

Ранее Саакашвили заявил украинским СМИ, что он получит должность главы исполнительного комитета в Национальном совете по реформам.