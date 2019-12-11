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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Керченская провокация: Украину оказалось некому защищать
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по провокации украинских в Керченском проливе, устроенной год назад властями Украины, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России, председатель админсовета Международной ассоциации "Таврида" Александр Молохов.
Ранее Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — сказал РИА Новости Молохов.
В частности, по словам собеседника РИА Новости, среди отказавшихся от участия в проекте "даже за деньги" оказался адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.
"Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно", — выразил мнение Молохов.
В то же время он отметил, что организаторы не теряют надежды найти адвоката, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.
В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Восемнадцатого ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.
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Теги:
Конфликты , Армия , В мире , Политика , Происшествия , Петр Порошенко , Александр Молохов , Илья Новиков , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым
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