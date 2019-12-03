The Hill (США): послужной список Трампа по России

Внешняя политика администрации Трампа подвергается тщательной проверке в связи с процедурой импичмента, а на этой неделе в Лондоне состоится саммит НАТО. В таких обстоятельствах было бы поучительно и весьма своевременно проанализировать действия администрации Трампа в отношении России . В бесстрастной оценке надо сосредоточиться на вопросе о том, содействовал или противодействовал президент США неоимперскому и антиамериканскому курсу Москвы

Путинская Россия — это ревизионистская держава, стремящаяся восстановить свое господство в несуществующем советском блоке, для чего она проверяет на прочность независимость и территориальную целостность соседних стран. Резко отличаясь от нее, блок НАТО под руководством США существует для того, чтобы не дать экспансионистским силам господствовать в Европе. Поскольку французский президент Эммануэль Макрон усомнился в преданности США делу коллективной обороны, важно уточнить, по каким направлениям американская политика противостоит российской агрессии и служит обороне Европы, а по каким она содействует кремлевским устремлениям.

НАТО похожа на тот клей, который скрепляет внешнюю политику Вашингтона, так как и в палате представителей, и в сенате преобладает мнение обеих партий о том, что альянс необходимо защищать даже тогда, когда Трамп подвергает сомнению смысл его существования. В обеих партиях существует единое мнение о том, что Россия является главным врагом Америки, и свидетельством тому стали экономические санкции, введенные против нее за нападение на Украину и на американские выборы. Высокопоставленные руководители из администрации Трампа, включая вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, неоднократно заявляли, что США выступают за укрепление НАТО в борьбе с российскими нападками и подрывными действиями.

Некоторые практические инициативы администрации Трампа способствовали укреплению европейской обороны. Самая важная инициатива заключается в том, что Вашингтон активно поддержал программу «Расширенное передовое присутствие НАТО» (NATO Enhanced Forward Presence), осуществляемую на восточном фланге альянса. В рамках данной программы в нескольких прифронтовых государствах сформированы многонациональные боевые группы НАТО переменного состава общей численность 4 500 человек. Польша также предложила на постоянной основе разместить у себя крупный контингент американских войск. Кроме того, несмотря на яростное сопротивление Москвы, администрация Трампа расширила состав альянса на Балканах, приняв в него Черногорию и Северную Македонию, а также открыв двери для вступления другим желающим.

Поставки американского оружия тоже имеют целью помочь членам НАТО в сдерживании российской агрессии. Примечательно то, что Польша и Румыния приобрели у США ракетные системы «Пэтриот». Соединенные Штаты продают свои истребители F-16 некоторым союзникам, расположенным на восточном фланге НАТО. А Украина с Грузией приобрели ПТРК «Джавелин» в рамках укрепления своей обороны от российских сил.

НАТО также наращивает масштабы военных учений в Европе. Маневры «Защитник Европы 2020», которые пройдут с февраля по июнь 2020 года, станут третьими по масштабам мобилизационными учениями альянса со времен холодной войны. Это учения стратегического уровня, в которых примут участие более 20 тысяч военнослужащих с тяжелой техникой. Они станут экзаменом для сухопутных войск США по вопросам оперативного развертывания крупных воинских соединений с целью сдерживания постоянной военной угрозы со стороны России на восточных рубежах НАТО.

Несмотря на все эти важные инициативы, президент неоднократно делал заявления такого содержания, что Кремль начал надеяться на невнимательное отношение Запада к его экспансионистским наступательным действиям, поскольку Трамп стремится к сближению с Путиным. Например, он заявлял, что НАТО устарела, и это вызвало серьезные опасения по поводу того, что Вашингтон сократит свое присутствие в зоне ответственности альянса. Трамп упорно отмахивается от свидетельств российского вмешательства в американские выборы, хотя факты говорят об обратном. Это убеждает Путина в том, что в случае вмешательства в будущие выборы карательные санкции будут минимальными. Трамп также говорит о том, что надо пригласить Путина в Белый дом и вернуть Россию в состав межгосударственного политического форума G-7, из которого она была исключена по причине вторжения на Украину.

Худшим шагом Трампа в Белом доме стала приостановка летальной военной помощи Украине, хотя решение о ее предоставлении подавляющим большинством голосов утвердил конгресс в составе обеих партий. Союзники и партнеры НАТО могут сделать вывод, что американская помощь зависит от президентских решений по вопросам внутренней политики, и что на нее может влиять кремлевская пропаганда и симпатизирующие Путину американские журналисты. Также могут усилиться опасения, что инициативы НАТО на восточном фланге будут отменены, если Трамп решит, что надо сократить численность находящегося там американского контингента, дабы задобрить Москву или получить поддержку от избирателей, уставших от американских военных кампаний за рубежом.

Безусловно, Трамп не единственный человек, которого можно обвинить в попытках оправдать, узаконить и придать новую энергию российскому дипломатическому и дезинформационному наступлению. Недавно России позволили вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вопреки тому, что она не вышла с оккупированных украинских территорий и все чаще нарушает права человека. В то же время, Германия и прочие западноевропейские страны позволяют России прокладывать трубопровод «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, хотя это усилит энергетическое давление на Украину и страны Центральной Европы.

Трамп явно не одинок в своей наивности и восхищении путинским режимом. Но по крайней мере, у него есть на то веские оправдания. Он не стратег глобального масштаба, он не осознает в полной мере ту угрозу, которую Москва представляет для соседних стран и западных институтов, а его компании неоднократно получали выгоду от инвестиций связанных с Кремлем российских олигархов. Наверное, лидеры ряда западноевропейских стран не могут рассчитывать на такие оправдания.