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Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах 

Вести.Ru 44 минуты назад
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Фото: Global Look Press
Двое военных погибли в результате подрыва на неизвестных устройствах в Донбассе в воскресенье, заявили в пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины. Уточняется, что диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских позиций в Донбассе в воскресенье. Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР Украина начала весной 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек.
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Теги:
Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Политика , Украина
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