США призвали Россию cотрудничать с Украиной на Донбассе

России стоит продолжать сотрудничество с Украиной на Донбассе, это поможет украинскому государству вернуть контроль над собственными границами, заявило посольство США Киеве на своей официальной странице в Twitter.

«Мы приветствуем разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу в восстановлении украинского контроля над границей между странами», — говорится в сообщении.

11 ноября сообщалось, что в Донбассе завершилось продолжавшееся в течение трех суток разведение войск Украины и ДНР в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка. После этого специалисты начали разминирование района.