США призвали Россию cотрудничать с Украиной на Донбассе 

России стоит продолжать сотрудничество с Украиной на Донбассе, это поможет украинскому государству вернуть контроль над собственными границами, заявило посольство США в Киеве на своей официальной странице в Twitter.
«Мы приветствуем разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу в восстановлении украинского контроля над границей между странами», — говорится в сообщении.
11 ноября сообщалось, что в Донбассе завершилось продолжавшееся в течение трех суток разведение войск Украины и ДНР в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка. После этого специалисты начали разминирование района.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».