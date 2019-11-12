Эрдоган проведет встречу с Трампом в США 

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Визит, который мог не состояться
О визите турецкого лидера в США было объявлено еще 7 октября, перед началом операции ВС Турции в Сирии "Источник мира", однако, как заявлял сам Эрдоган, на фоне кризиса в турецко-американских отношениях он до последнего момента не мог решить, стоит ли ему ехать в Вашингтон. Ответ на этот вопрос был дан лишь по итогам телефонных переговоров президента Турции и США 6 ноября.
"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов … Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено", — заявил Эрдоган журналистам.
Он отметил, что Турция может наряду с С-400 купить и американские системы ПВО Patriot. "Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим", — добавил турецкий лидер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
И без того непростые турецко-американские отношения ухудшились после того, как Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В ответ США ввели санкции против минобороны и минэнерго Турции и возглавляющих их министров, а также против зампреда правящей Партии справедливости и развития.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе союзных США курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
После приостановки турецкой операции в Сирии Трамп объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с ней. Однако в конце октября палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.
Предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецкого банка Halkbank. Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.
Глубокий кризис в отношениях
Как заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер, визит Эрдогана не сможет решить структурные проблемы между двумя странами, однако будет способствовать тому, чтобы эти отношения худо-бедно продолжались.
"Вопрос в том, это визит Эрдогана в США или лично к Трампу? Мне представляется, что это больше похоже на личный визит. Как известно, турецко-американские отношения основываются на личных контактах между Эрдоганом и Трампом. Но проблемы не могут решаться только инициативой двух персон — есть еще конгресс, суд, Пентагон, финансово-инвестиционные круги", — сказал собеседник агентства.
По его словам, турецкая сторона недовольна тем, как продвигается реализация договоренностей с США по операции "Источник мира" в Сирии. "Мы видим, что террористическая угроза все еще сохраняется на наших границах. Предполагается, что именно эта тема является одной из первых в повестке дня переговоров. Но проблемы кроются не только в сирийском вопросе, но и в таких темах, как С-400, исключение Турции из проекта F-35, дело в отношении Halkbank из-за нарушения режима американских санкций против Ирана. Все это указывает на наличие глубокого кризиса", — сказал Сезер.
Он добавил, что кризис усугубляют "расследование в отношении личного имущества Эрдогана и то отвратительное письмо, которое написал ему Трамп" с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" операцией в Сирии.
"Вместо того, чтобы пытаться решить все эти вопросы разом, сначала нужно восстановить взаимное доверие. А это возможно только при условии, что в процесс включатся государственные ведомства. Для того чтобы начать такой диалог, понадобится довольно много времени. Никто чуда не ждет, но все же попытки найти ответ на вопрос "Что может быть предпринято?" ведутся. Однако я не оптимист", — добавил политолог.