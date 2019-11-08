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Турция пообещала наводнить Европу боевиками 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Турция пригрозила Европе боевиками
Фото: РИА Новости
Турция 11 ноября начнет экстрадировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в страны Европы. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.
По его словам, «Турция — не гостиница иностранных государств по содержанию террористов». Министр добавил, что европейские страны не хотят принимать боевиков, однако Анкара планирует идти до конца и вернуть их.
«Пусть там и решают, что делать дальше», — сказал он.
Ранее на этой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.
В тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тысяч предполагаемых боевиков ИГ. Сойлу добавил, что под стражей в Турции находятся еще около 1200 членов группировки. Чуть менее 300 также были задержаны во время турецкой военной операции на сирийском севере.
Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе операции Анкары в Сирии некоторые из заключенных в сирийских тюрьмах боевиков могут бежать. Президент США Дональд Трамп в свою очередь призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов.
В марте сообщалось, что Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших.
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Теги:
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Сулейман Сойлу , Дональд Трамп , Исламское государство , МВД , Турция
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