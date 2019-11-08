Турция пригрозила Европе боевиками

Турция пообещала наводнить Европу боевиками

По его словам, «Турция — не гостиница иностранных государств по содержанию террористов». Министр добавил, что европейские страны не хотят принимать боевиков, однако Анкара планирует идти до конца и вернуть их.

«Пусть там и решают, что делать дальше», — сказал он.

Ранее на этой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.

В тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тысяч предполагаемых боевиков ИГ. Сойлу добавил, что под стражей в Турции находятся еще около 1200 членов группировки. Чуть менее 300 также были задержаны во время турецкой военной операции на сирийском севере.

Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе операции Анкары в Сирии некоторые из заключенных в сирийских тюрьмах боевиков могут бежать. Президент США Дональд Трамп в свою очередь призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов.

В марте сообщалось, что Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших.