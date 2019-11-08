Источник: Малайзия по-прежнему хочет провести саммит АТЭС 2020 года

"В планах правительства значится проведение саммита в столице приблизительно в первой половине ноября будущего года", — сказал он. «О каких либо планах изменить график встреч лидеров АТЭС информации не поступало», — добавил источник.